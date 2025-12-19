Dalla Manzoni alla Dante Visita per le famiglie

Dopo le vacanze natalizie, il 8 gennaio, torna l’appuntamento con le famiglie delle scuole Manzoni e Dante. Un momento di confronto e condivisione per conoscere le novità e i progetti legati alla recente riorganizzazione. Un’occasione importante per rafforzare il dialogo tra scuola e famiglia, in un percorso di crescita e collaborazione.

© Ilrestodelcarlino.it - Dalla Manzoni alla Dante. Visita per le famiglie Il prossimo 8 gennaio, appena concluse le vacanze natalizie, si terrà un altro incontro con le famiglie dei bambini che frequentano le scuole Manzoni e Alighieri, i due istituti coinvolti dalla riorganizzazione di cui si parla da qualche settimana. Stavolta l’appuntamento sarà in viale Italia, alla ‘Dante’. Il tema è sempre quello della chiusura della Manzoni con relativo spostamento degli alunni alla Alighieri (mentre i piccoli della scuola dell’infanzia sono destinati alla rinnovata Maroncelli, la cui riapertura è prevista in settembre). A riportare il tema in consiglio comunale è stato un question time della dem Elisa Massa: "Sono molte le preoccupazioni dei genitori e chiediamo che venga coinvolta anche l’apposita commissione per poterne discutere". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Dante, Manzoni, Pirandello: i classici spiegati da Vittorio Feltri come “un atto di ribellione” Leggi anche: Weekend al museo, alla Gam letture per bambini e visita guidata per famiglie La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Dalla Manzoni alla Dante. Visita per le famiglie; Chiusura della scuola Manzoni, il Pd: Lavori extra per 800 mila euro alla Maroncelli, neanche finita, per accogliere i nuovi alunni; Manzoni, assemblea sul futuro: L’edificio non è più sicuro: Andava comunicato prima. Dalla Manzoni alla Dante. Visita per le famiglie - L’8 gennaio la scuola di viale Italia accoglierà i genitori sia di chi già la frequenta, sia di chi è nella struttura in procinto di chiudere: si parlerà del trasloco. ilrestodelcarlino.it

Manzoni, assemblea sul futuro: "L’edificio non è più sicuro": "Andava comunicato prima" - Il Comune: "Per ristrutturarlo ci vorrebbero 10 milioni, intervento antieconomico". msn.com

