Dalla Casa Bianca ai campi di gara | Trump annuncia i Patriot Games per il 2026

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump annuncia i Patriot Games, una nuova manifestazione sportiva che vedrà coinvolti studenti-atleti delle scuole superiori di tutto il paese. La Casa Bianca farà da cornice a questo evento nazionale, volto a promuovere lo spirito competitivo e l’unità tra le giovani generazioni americane, anticipando grandi aspettative per il 2026.

dalla casa bianca ai campi di gara trump annuncia i patriot games per il 2026

© Ilgiornale.it - Dalla Casa Bianca ai campi di gara: Trump annuncia i Patriot Games per il 2026

Donald Trump lancia i Patriot Games. Il presidente degli Stati Uniti ha comunicato che la Casa Bianca farà da cornice alla nuova manifestazione sportiva che coinvolgerà studenti-atleti delle scuole superiori provenienti da tutti gli Stati e territori americani. L’iniziativa rientra nel calendario di eventi previsti per celebrare il 250° anniversario della fondazione degli Stati Uniti, in programma nel 2026. L’annuncio è stato accompagnato da una descrizione dettagliata dell’evento, che secondo Trump avrà una durata di quattro giorni e si svolgerà nell’autunno del prossimo anno a Washington D.C. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: Trump annuncia i “Patriot Games” per celebrare il 250° anniversario della nascita degli USA

Leggi anche: Trump annuncia i Patriot Games: ecco cosa sono e perché la sinistra Usa evoca scenari da fantascienza (video)

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

under 15 : entella concreta supera lo spezia nel derby 3-1; La passione non conosce confini: il tifoso ha seguito il match di Eccellenza dalla Casa Bianca a Washington; Arezzo-Pineto 3-3, Tisci soddisfatto: “Partita vera, giocata all’arma bianca. Portiamo a casa un punto importante. Arezzo favorito”; Coppa Italia Eccellenza Puglia. Spettacolare rete di Gonzales del Gallipoli da oltre meta' campo.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.