Dalla Casa Bianca ai campi di gara | Trump annuncia i Patriot Games per il 2026

Donald Trump annuncia i Patriot Games, una nuova manifestazione sportiva che vedrà coinvolti studenti-atleti delle scuole superiori di tutto il paese. La Casa Bianca farà da cornice a questo evento nazionale, volto a promuovere lo spirito competitivo e l’unità tra le giovani generazioni americane, anticipando grandi aspettative per il 2026.

Donald Trump lancia i Patriot Games. Il presidente degli Stati Uniti ha comunicato che la Casa Bianca farà da cornice alla nuova manifestazione sportiva che coinvolgerà studenti-atleti delle scuole superiori provenienti da tutti gli Stati e territori americani. L’iniziativa rientra nel calendario di eventi previsti per celebrare il 250° anniversario della fondazione degli Stati Uniti, in programma nel 2026. L’annuncio è stato accompagnato da una descrizione dettagliata dell’evento, che secondo Trump avrà una durata di quattro giorni e si svolgerà nell’autunno del prossimo anno a Washington D.C. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

