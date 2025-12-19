Dal silenzio alla rinascita

Il percorso di Medihospes nei Centri Antiviolenza è un viaggio di speranza e rinascita. Dalle ombre del silenzio emergono storie di coraggio e resurrezione, simbolo di un impegno silenzioso ma incessante. Ogni passo compiuto rappresenta una vittoria sulla violenza, un nuovo inizio per chi ha trovato nel supporto e nell’ascolto la forza di ricostruire la propria vita.

Il percorso di Medihospes nei Centri Antiviolenza allora dobbiamo dire che il titolo è "Dal silenzio alla rinascita". Ci accoglie così Silvia Santamato, referente nazionale di area della cooperativa sociale Medihospes, una grande realtà italiana del terzo settore, 6000 operatori che assistono ogni anno oltre 20mila persone, con oltre 5 milioni di ore di lavoro. In Italia Medihospes gestisce 7 Centri Antiviolenza o d'ascolto contro la violenza di genere e Silvia coordina quelli di Bari, dove Medihospes gestisce due CAV, i Centri Antiviolenza, realizzando un compito esemplare in una società dove la violenza contro le donne continua a rappresentare un fenomeno strutturale, diffuso e spesso invisibile.

