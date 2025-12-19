Dal report JPMorgan–Blair un monito all’Ue | difesa e crescita sono decisive

L’Unione Europea rischia l’irrilevanza se non accelera un processo di riforma profondo, capace di rafforzarne l’autonomia strategica in un contesto globale segnato da una competizione sistemica senza precedenti tra Stati Uniti e Cina. È una delle conclusioni centrali di “ World Rewired: Navigating a Multi-Speed, Multipolar Order ”, il rapporto elaborato dal JPMorganChase Center for Geopolitics in collaborazione con il Tony Blair Institute for Global Change. È una lettura che incrocia le attenzioni che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso nell’incontro di fine anno con gli ambasciatori, e che anche oggi il ministro della Difesa Guido Crosetto ha espresso durante gli auguri di Natale al personale in missione, e che ha affrontato in profondità il senatore Giulio Terzi di Sant’Agata analizzando il playbook italiano portato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul campo del Consiglio Europeo. 🔗 Leggi su Formiche.net

