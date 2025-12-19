Dal praticante dell' anno al premio Andrea Castellini assegnati gli Oscar dell' avvocatura

I giovani avvocati perugini hanno celebrato l’arrivo del Natale con la tradizionale cena degli auguri, un momento di convivialità e riconoscimento. Durante l’evento, sono stati consegnati gli Oscar dell’avvocatura, tra cui il premio al praticante dell’anno e il prestigioso riconoscimento Andrea Castellini, onorando così coloro che si sono distinti con impegno e professionalità nel corso dell’anno.

