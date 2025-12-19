Elodie, cantante e artista amata, ha deciso di dedicare una serata a un gesto di solidarietà nel suo quartiere natale. Abbandonando il palco, si è messa al servizio dei senzatetto, servendo loro una cena calda e un sorriso sincero. Un gesto semplice ma potente, che dimostra come anche le star possano fare la differenza in modo autentico e concreto.

© Agi.it - Dal palco al bancone: Elodie serve la cena ai senzatetto

AGI - Per una sera ha lasciato il palco per stare dietro a un bancone. Elodie è tornata nel quartiere dove è cresciuta e ha servito la cena ai senzatetto, trasformandosi in cameriera per un gesto concreto di solidarietà. Un ritorno alle origini che diventa impegno sociale. La cantante e attrice romana è ambasciatrice di Save the Children e proprio in questi giorni ha lanciato il progetto “ Prendersi cura ”, un’iniziativa contro la povertà educativa nel quartiere del Quartaccio, alla periferia di Roma, dove Elodie ha vissuto la sua infanzia. Dal 2022 l’artista sostiene attivamente la Ong, impegnata anche a favore dei bambini colpiti dalla guerra tra Russia e Ucraina, supportando i progetti di assistenza, protezione e istruzione nelle aree più colpite dal conflitto. 🔗 Leggi su Agi.it

Leggi anche: "Elodie Show 2027": c'è anche il palco bolognese nella nuova tournée di Elodie

Leggi anche: Daspo ai senzatetto in centro, Zonari (La Comune): "Serve politica seria, non slogan"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Elodie furiosa al suo concerto, non si trattava di un fan ma di un giornalista di Messina Today. Che cos'è successo. VIDEO - Durante il concerto a Messina, quello che inizialmente sembrava fosse un fan ha fatto infuriare la cantante avvicinando il proprio telefono in modalità ... affaritaliani.it

Elodie allontana due fotografi che si avvicinano troppo al palco, il gesto della cantante durante il concerto - Elodie allontana due fotografi che si avvicinano troppo al palcoscenico per filmarla durante un suo concerto. fanpage.it

Sanremo 2025, Elodie sul palco della finale contrariata e senza ballerine: cosa è successo alla cantante? - Un imprevisto dietro le quinte avrebbe messo in difficoltà Elodie durante la finale di Sanremo 2025. movieplayer.it

Elodie fa salire un fan sul palco con lei per la prima volta

Dopo la storia del The Cave, locale di Gallarate, è il turno della band che si esibisce all'interno del locale formata anche da alcuni componenti dello staff LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2025/12/dalla-cucina-e-dal-bancone-al-palco-i-the-cavers-si-racco - facebook.com facebook