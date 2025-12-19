Dal Natale sull’acqua ai mercatini | il territorio veneziano festeggia il weekend prenatalizio

Il weekend del 20 e 21 dicembre 2025 porta a Venezia un ricco calendario di eventi natalizi, tra il suggestivo corteo acqueo dei Babbi Natale, i mercatini e le tradizioni locali. Un’occasione unica per immergersi nello spirito delle feste, anticipata da venerdì 19 dicembre, e vivere un fine settimana all’insegna della magia e della convivialità nel cuore della città.

© Veneziatoday.it - Dal Natale sull'acqua ai mercatini: il territorio veneziano festeggia il weekend prenatalizio Corteo acqueo dei Babbi Natale, mercatini e tradizioni: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere, quello del 20 e 21 dicembre 2025, anticipato da venerdì 19. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutte.

