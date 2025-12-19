Dal grande schermo al palcoscenico | Brokeback Mountain al Masini

La Stagione di Prosa 202526 del Teatro Masini di Faenza prosegue, da mercoledì 7 a venerdì 9 gennaio, con “Brokeback Mountain”, spettacolo basato sul racconto “Gente del Wyoming” di Annie Proulx e adattato da Ashley Robinson. A vent’anni dal pluripremiato film omonimo, si trasforma per la prima. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: Dal cinema al palcoscenico, al Comunale in scena 'Brokeback Mountain' con Purgatori, Contri e Malika Ayane

Leggi anche: “Brokeback Mountain“ al Carcano: "Un racconto che parla al cuore"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Malika Ayane, passa per Brokeback Mountain la strada per Sanremo 2026; Brokeback Mountain va a teatro: anche i cowboy si innamorano; Brokeback Mountain: il canto di Malika Ayane per i due cowboy.

Brokeback Mountain va a teatro: anche i cowboy si innamorano - Una storia d’amore che vent’anni fa sul grande schermo lasciò il segno e commosse il pubblico: questo fu “Brokeback Mountain” di Ang Lee, con Heath Ledger e ... msn.com