Dal gospel al jazz le emozioni scalderanno i cuori

Preparatevi a immergervi in un viaggio musicale di pura emozione, dove le note del gospel e del jazz si intrecciano per riscaldare le serate del weekend. Due spettacoli intensi e coinvolgenti vi aspettano, pronti a far vibrare i cuori con energia e passione. Un’esperienza da non perdere, capace di accendere le emozioni e rendere indimenticabile ogni momento.

© Ilgiorno.it - Dal gospel al jazz, le emozioni scalderanno i cuori L'energia e la passione del gospel, in due spettacoli che si promettono coinvolgenti ed emozionanti e che riscalderanno le serate del weekend. Sono i concerti che si terranno domani a Vedano e a Lissone. Alle 21 la chiesa parrocchiale di Santo Stefano in centro a Vedano farà da scenario per l'esibizione del coro Diesis e Bemolli, ensemble vocale che fonde gospel, soul e spiritual. Si tratta di un coro misto, composto da una cinquantina di elementi, con un repertorio che spazi da classici del genere gospel a pezzi come l'Hallelujah di Leonard Cohen e "Happy Christmas (war is over)" di John Lennon.

