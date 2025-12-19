Il Club 41 Piacenza anche quest’anno, come negli anni precedenti, ha donato 41 pandori al reparto di pediatria dell’ospedale di Piacenza. Il sodalizio e? costituito dagli ex soci con piu? di 40 anni di un’altra associazione, la Round Table Piacenza, rappresentandone la naturale continuita?. La. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Dal Club 41 pandori al reparto di Pediatria di Piacenza

