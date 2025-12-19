Dal Caab parte la rivoluzione green | debutta il primo trattore a idrogeno della logistica italiana

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiama H2TowTractor il primo trattore a idrogeno italiano sperimentale, che entra in funzione al Caab, il centro agroalimentare di Bologna. Il mezzo, inserito nel contesto reale della piattaforma logistica, segna un passo fondamentale verso la decarbonizzazione dei trasporti interni e. 🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Expoferroviaria 2025, debutta il primo treno a batteria d’Italia: la sfida green parte da Matera

Leggi anche: La rivoluzione della mobilità parte dal Sud: la Tangenziale di Napoli laboratorio della “Smart Road”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

caab parte rivoluzione greenDal Caab parte la rivoluzione green: debutta il primo trattore a idrogeno della logistica italiana - Il prototipo sperimentale a idrogeno punta a rivoluzionare la logistica industriale e abbattere le emissioni nel settore del trasporto merci. bolognatoday.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.