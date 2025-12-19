Dal bullismo agli abusi sessuali e alla sextortion | come cambia la violenza tra minori

La violenza tra minori sta assumendo nuove sfumature, superando i confini del semplice bullismo. In Italia, casi come quello di Palermo evidenziano una realtà complessa e spesso sottovalutata, in cui abusi sessuali e sextortion possono coinvolgere giovani in età scolare. Un problema che richiede attenzione e interventi mirati per proteggere i minori e prevenire queste forme di violenza sempre più diffuse.

In Italia il bullismo non è più un fenomeno marginale né confinato alle prese in giro tra ragazzi. Il caso di Palermo, dove un bambino di 11 anni avrebbe subito abusi sessuali davanti alla scuola da parte di un gruppo di coetanei, riporta l'attenzione su una problematica spesso sottovalutata: la violenza tra minorenni può assumere anche una dimensione sessuale. Un ambito poco raccontato ma tutt'altro che episodico. I numeri del bullismo in Italia. I dati dell'Istat restituiscono un quadro preoccupante sul bullismo in Italia. Secondo l'istituto di statistica, circa un ragazzo su cinque tra gli 11 e i 19 anni è vittima di bullismo con una certa frequenza, e oltre il 68% dichiara di aver subito almeno una forma di comportamento offensivo, aggressivo o violento nel corso degli ultimi anni.

