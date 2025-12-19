Daje Mattei, un richiamo alle vite parallele di Salvini e Piantedosi, due figure che si sono incrociate nel tempo. Uno, politico di lungo corso, e l'altro, tecnico di esperienza. Entrambi hanno condiviso ruoli di grande responsabilità, contribuendo a definire il volto delle politiche italiane negli ultimi anni. Un binomio che racchiude la complessità e le sfumature di un'Italia in continua evoluzione.

© Iltempo.it - Daje Mattei. Nel senso di Salvini e Piantedosi

Vite parallele, da qualche anno. Un politico e un tecnico. A suo tempo, l'uno Ministro degli Interni e l'altro suo Capo di gabinetto. Oggi il titolare del Viminale è Piantedosi, domani (dopo le politiche) Salvini avrebbe le carte in regola per poterci tornare a sua volta. Piantedosi, adesso, è chiamato a gestire due dei tre dossier più spinosi del governo (tasse a parte), e cioè sicurezza e immigrazione. Sui migranti, con Giorgia Meloni, ha appena centrato un risultato decisivo in Ue, con l'approvazione della lista unica europea per i rimpatri. Sarà una rivoluzione, e questo esecutivo ne ha gran merito. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Leggi anche: Migranti, l’asse Meloni-Ue passa per il Piano Mattei. E Piantedosi non le manda a dire: “Sui centri in Albania azione ostile di alcuni giudici”

Leggi anche: Piantedosi: grazie all’Italia e al Piano Mattei l’Africa torna al centro dei tavoli europei

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Capezzone: daje Mattei. Nel senso di Salvini e Piantedosi.

Capezzone: daje Mattei. Nel senso di Salvini e Piantedosi - A suo tempo, l’uno Ministro degli Interni e l’altro suo Capo di gabinetto. iltempo.it