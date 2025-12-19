Dai soffitti della scuola cadono topi | il video di denuncia di una studentessa diventa virale

Una studentessa dell’istituto “Montale” di Cinisello Balsamo denuncia su TikTok un’invasione di topi dai soffitti della scuola, facendo diventare il suo video virale. Nonostante le segnalazioni, la preside continua a far frequentare gli studenti nello stesso ambiente. La situazione ha scatenato preoccupazioni e solidarietà, portando alla luce le condizioni di sicurezza e igiene di alcune strutture scolastiche italiane.

© Ilfattoquotidiano.it - "Dai soffitti della scuola cadono topi": il video di denuncia di una studentessa diventa virale "È giorni che dai soffitti della scuola cadono topi e la preside continua a farci venire lo stesso". A denunciare l'invasione di ratti su TikTok, con tanto di musica di sottofondo di Ufo Robot, è una studentessa dell'istituto "Montale" di Cinisello Balsamo. Il video, diventato virale sui social network e ancora visibile sul profilo Facebook del gruppo "Sei di Cinisello Balsamo se.", è inequivocabile: la ragazza filma una compagna che prende il suo materiale didattico e fugge dal suo banco a causa della caduta dall'alto di un sorcio che poi si aggira su un termosifone dell'aula. Non solo. Nel video che dura qualche secondo si vede un topo in un angolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Leggi anche: "Blatte, topi e pioggia a scuola, non possiamo andare avanti così": la denuncia di una madre in Sardegna Leggi anche: Cosa ci fa una Ferrari sul balcone? Il video della macchina parcheggiata "dentro casa" a Vienna diventa virale

