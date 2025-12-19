Dai mercatini alle fiabe | Natale a Fiesole
Fiesole (Firenze) 19 dicembre 2025 – Come da tradizione, l'8 dicembre Fiesole è tornata ad illuminarsi per le festività natalizie.L'accensione è partita dall'albero di Piazza Mino ed è proseguiti con i festoni di via Gramsci, accompagnata da varie iniziative, che continuano questo fine settimana dove saranno protagonisti soprattutto i bambini. Si parte oggi alle ore 11 alla b iblioteca comunale Tognarini c on le letture " Quante storie di Natale"; alle 17 per il "Tè alle cinque in biblioteca" la presentazione d el libro "L'arte dell'incontro" alla presenza dell'autrice Lorenza Negri. Concerto Gospel a cura di Academy Singers direttore Gianni Mini è invece in programma in Piazza Garibaldi.
