Fiesole (Firenze) 19 dicembre 2025 – Come da tradizione, l'8 dicembre Fiesole è tornata ad illuminarsi per le festività natalizie.L'accensione è partita dall'albero di Piazza Mino ed è proseguiti con i festoni di via Gramsci, accompagnata da varie iniziative, che continuano questo fine settimana dove saranno protagonisti soprattutto i bambini. Si parte oggi alle ore 11 alla b iblioteca comunale Tognarini c on le letture “ Quante storie di Natale”; alle 17 per il “Tè alle cinque in biblioteca” la presentazione d el libro “L'arte dell'incontro” alla presenza dell'autrice Lorenza Negri. Concerto Gospel a cura di Academy Singers direttore Gianni Mini è invece in programma in Piazza Garibaldi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dai mercatini alle fiabe: Natale a Fiesole

Leggi anche: A Natale Parma si illumina: dai concerti ai mercatini

Leggi anche: Dal 5 al 7 dicembre “Mercatini di Natale” alle Officine Cantelmo

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

18 mercatini di Natale 2025 da scoprire tra città storiche e paesaggi da fiaba, in Italia e in Europa - Castelli, borghi incantati e giochi di luci: questi sono i mercatini di Natale che ti lasceranno a bocca aperta ... vogue.it