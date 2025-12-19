Dai botteghini ai servizi igienici | i teatri di Roma si rifanno il look

I teatri di Roma si rinnovano, passando dai tradizionali spettacoli ai servizi di manutenzione. La giunta capitolina ha approvato i progetti di intervento per l’India, l’Argentina e il Torlonia, garantendo un miglioramento complessivo delle strutture con un investimento di oltre un milione e 250 mila euro. Un passo importante per valorizzare il patrimonio culturale e migliorare l’esperienza di visitatori e artisti.

