Dai botteghini ai servizi igienici | i teatri di Roma si rifanno il look
I teatri di Roma si rinnovano, passando dai tradizionali spettacoli ai servizi di manutenzione. La giunta capitolina ha approvato i progetti di intervento per l’India, l’Argentina e il Torlonia, garantendo un miglioramento complessivo delle strutture con un investimento di oltre un milione e 250 mila euro. Un passo importante per valorizzare il patrimonio culturale e migliorare l’esperienza di visitatori e artisti.
I teatri di Roma si rifanno il look. La giunta capitolina ha approvato i progetti di fattibilità tecnica ed economica che riguarda interventi di manutenzione all’India, l’Argentina e il Torlonia, in concessione alla Fondazione Teatro di Roma, per un ammontare complessivo di un milione e 256mila. 🔗 Leggi su Romatoday.it
