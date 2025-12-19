Dai bimbi delle scuole le barchette con i messaggi di Pace Consegnatele al presidente Mattarella

Hanno portato decine di barchette di carta con dentro scritti i loro messaggi di pace. Il loro desiderio è che arrivino al presidente Sergio Mattarella. E la sindaca Franca Foronchi si è impegnata a dare voce alle loro voci: invierà per posta una di quelle barchette a Roma, al Capo dello Stato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

