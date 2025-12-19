Dagli ultimi casi di Valentino e Gucci la moda sta ormai sempre più ricorrendo all' uso dell' AI per le campagne pubblicitarie suscitando un acceso dibattito

Nel 2025, la moda si trasforma grazie all’Intelligenza Artificiale, come dimostrano le ultime campagne di Valentino e Gucci. Un nuovo linguaggio visivo si afferma, tra pixel e algoritmi, suscitando entusiasmo e discussioni. La manualità artigiana si confronta con l’astrazione digitale, aprendo scenari innovativi e sfide creative in un mondo in continua evoluzione.

Nel 2025, la moda sembra aver tessuto una nuova "stoffa magica" impalpabile, intessuta di sequenze numeriche, pixel e immaginazione, in cui la manualità artigiana cede il passo all'astrazione digitale. Non la si può afferrare, né percepire al tatto, eppure permea ogni creazione contemporanea. Tuttavia, dietro questa rivoluzione aritmetica si cela un paradosso: se il calcolo smarrisce l'armonia, il risultato rischia di essere una nota stonata, una dissonanza che trasforma l'oggetto prezioso in una parodia animata, sradicata dalla sua aura. Il vero interrogativo, ormai, non riguarda più la liceità dell'uso dell'intelligenza artificiale nell'universo sartoriale: la sua presenza è già un dato di fatto, talvolta velata come un fard discreto sull'incarnato.

