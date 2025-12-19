Dagli asset russi al Mercosur così Terzi racconta il buonsenso dell’Italia in Ue
In occasione del Consiglio europeo dedicato ai principali dossier strategici dell’Unione – dal sostegno all’Ucraina al finanziamento di lungo periodo per Kyiv, dalla gestione degli asset russi congelati al futuro dell’accordo Ue-Mercosur, fino al dibattito sull’autonomia strategica europea – Formiche.net ha intervistato Giulio Terzi di Sant’Agata, già ministro degli Esteri e oggi presidente della Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato. Considerato tra i parlamentari italiani con maggiore esperienza in materia di politica estera e sicurezza internazionale, Terzi offre una lettura politica e istituzionale dei risultati dell’EuCo, soffermandosi sul ruolo svolto dall’Italia nel favorire convergenze europee, sull’equilibrio tra deterrenza e legalità nella risposta alla guerra russa in Ucraina, e sul posizionamento dell’Unione in un contesto geopolitico segnato da competizione strategica, pressioni esterne e ridefinizione del rapporto transatlantico. 🔗 Leggi su Formiche.net
