Da una gabbia in giardino al santuario | il salvataggio di un leone e un’orsa tenuti come domestici in Albania

Da una gabbia nel giardino a un santuario di libertà: la storia di Erion e Flora, un giovane leone e un’orsa, salvati dall’illegalità e dalla sofferenza in Albania. Due anime innocenti che hanno trovato una nuova vita lontano dagli abusi, grazie all’intervento di chi ha deciso di restituire loro la dignità e la speranza. Un percorso di rinascita che ci ricorda l’importanza di proteggere e rispettare ogni essere vivente.

