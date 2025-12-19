Da Reggio Calabria a Bologna 66enne trasferito d’urgenza con un volo salvavita

Da Reggio Calabria a Bologna, un volo salvavita ha permesso il trasferimento d’urgenza di un uomo di 66 anni in pericolo di vita. L’intervento, affidato a un velivolo Gulfstream G650 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, si è concluso positivamente in serata, dimostrando ancora una volta l’efficienza e la prontezza delle operazioni di emergenza italiane.

Si è concluso in serata un trasporto sanitario d’urgenza a favore di un uomo di 66 anni, in imminente pericolo di vita, effettuato con un velivolo Gulfstream G650 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Il paziente, ricoverato presso il policlinico Madonna della Consolazione di Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

