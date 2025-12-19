Da Pisa a Tolosa | nuova rotta dall' aeroporto ' Galilei'
Volotea, la compagnia aerea delle piccole e medie città europee, continua a investire nel rafforzamento della propria offerta in Toscana e annuncia oggi due nuovi collegamenti internazionali: dal 21 settembre 2026 decollerà il nuovo volo da Firenze verso Oviedo, capitale delle Asturie, mentre dal. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
No Base: 'Trasparenza e Democrazia a fasi alterne. Qualche luce e ancora tante ombre sul progetto della nuova base militare dentro il parco di San Rossore'.
Da Pisa a Tolosa: nuova rotta dall'aeroporto 'Galilei' - Volotea, la compagnia aerea delle piccole e medie città europee, continua a investire nel rafforzamento della propria offerta in Toscana e annuncia oggi due nuovi collegamenti internazionali: dal 21 s ... pisatoday.it
Wizz Air avvia la nuova rotta Pisa - Belgrado - accorciano le distanze tra la città della Torre pendente e la capitale serba ... msn.com
