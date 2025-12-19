Da maranza a pro Pal sumud e occhi spaccanti | tutte le nuove parole entrate nel dizionario Treccani 2025

Nel 2025, il linguaggio italiano si arricchisce di nuovi vocaboli entrati nel dizionario Treccani. Da “maranza” a “pro Pal”, passando per “sumud” e “occhi spaccanti”, queste parole riflettono le nuove tendenze, culture e sensibilità del nostro tempo. Un panorama linguistico in continua evoluzione, che testimonia come il nostro modo di comunicare si adatti e si ridefinisca di anno in anno.

Chi, nel 2025, non ha sentito parlare di “pro Pal” e “maranza”? I due termini sono di uso comune, tanto da aver guadagnato un posto nel Libro annuale della Treccani. L’omonimo Osservatorio della lingua italiana ha raccolto i neologismi radicatisi nel linguaggio comune per inserirli nel dizionario. I campi da cui derivano i nuovi termini sono tanti: politica, sport, spettacolo, economia. Come ogni anno, la lingua italiana ha accolto nuove parole straniere come “kiss cam” (“la telecamera che riprende le coppie che sugli spalti si baciano”) e “keybox” (“cassetta di sicurezza portachiavi a combinazione”). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

