Da maranza a pro Pal sumud e occhi spaccanti | tutte le nuove parole entrate nel dizionario Treccani 2025

Nel 2025, il linguaggio italiano si arricchisce di nuovi vocaboli entrati nel dizionario Treccani. Da “maranza” a “pro Pal”, passando per “sumud” e “occhi spaccanti”, queste parole riflettono le nuove tendenze, culture e sensibilità del nostro tempo. Un panorama linguistico in continua evoluzione, che testimonia come il nostro modo di comunicare si adatti e si ridefinisca di anno in anno.

© Ilfattoquotidiano.it - Da “maranza”, a “pro Pal”, “sumud” e “occhi spaccanti”: tutte le nuove parole entrate nel dizionario Treccani 2025 Chi, nel 2025, non ha sentito parlare di “pro Pal” e “maranza”? I due termini sono di uso comune, tanto da aver guadagnato un posto nel Libro annuale della Treccani. L’omonimo Osservatorio della lingua italiana ha raccolto i neologismi radicatisi nel linguaggio comune per inserirli nel dizionario. I campi da cui derivano i nuovi termini sono tanti: politica, sport, spettacolo, economia. Come ogni anno, la lingua italiana ha accolto nuove parole straniere come “kiss cam” (“la telecamera che riprende le coppie che sugli spalti si baciano”) e “keybox” (“cassetta di sicurezza portachiavi a combinazione”). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Leggi anche: Treccani, le parole del 2025. Da “occhi spaccanti” a kiss cam, pro Pal, maranza Leggi anche: Da «occhi spaccanti» a «pro-Pal», fino a «ingiocabile» come Sinner: ecco le parole che raccontano il 2025 per Treccani Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Da maranza, a pro Pal, sumud e occhi spaccanti: tutte le nuove parole entrate nel dizionario Treccani 2025; Treccani, da maranza a occhi spaccanti e sumud: ecco tutti i neologismi del 2025; Maranza pro-Pal e altri neologismi dell'orrore 2025; Maranza, Pro-pal, cryptogate: le parole dell’anno secondo la fondazione Treccani. Da “maranza”, a “pro Pal”, “sumud” e “occhi spaccanti”: tutte le nuove parole entrate nel dizionario Treccani 2025 - L'Osservatorio della lingua italiana ha inserito nel Libro annuale i nuovi termini entrati nel linguaggio comune ... ilfattoquotidiano.it

Maranza pro-Pal e altri neologismi dell'orrore 2025 - Un maranza, parola ormai entrata nel lessico comune, secondo la Treccani sarebbe un "giovane che fa parte di gruppi di strada chiassosi, caratterizzati da atteggiamenti smargiassi e sguaiati con la te ... msn.com

“Vannacciano”, “ProPal”, “maranza”: le parole che hanno cambiato la politica nel 2025, secondo Treccani - "Vannacciano", "ProPal", "Maranza", "Sumud": l'Osservatorio della Lingua Italiana Treccani, che ha individuato ... fanpage.it

“Vannacciano”, “ProPal”, “Maranza”, “Sumud” L’Osservatorio della Lingua Italiana Treccani che ha individuato alcuni neologismi raccolti nel Libro dell’anno Treccani 2025 raccontano molto bene cosa è stata la politica italiana e internazionale nel 2025. - facebook.com facebook

Treccani, da maranza a occhi spaccanti e sumud: ecco tutti i neologismi del 2025 x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.