Da Luxottica all’editoria chi è Leonardo Maria Del Vecchio nuovo azionista di Il Giornale | Costruisco un impero dell’informazione italiano

Leonardo Maria Del Vecchio, 30 anni, figlio del fondatore di Luxottica, si affaccia nel panorama dell'informazione italiana. Nuovo azionista di Il Giornale, si propone di costruire un impero nel mondo dei media, unendo la sua passione e visione a un patrimonio di successo. Un ingresso che segna un nuovo capitolo tra affari e giornalismo, con l’obiettivo di influenzare e innovare il panorama mediatico nazionale.

Leonardo Maria Del Vecchio, 30 anni, figlio del fondatore degli occhiali Luxottica morto nel 2022, è ufficialmente entrato nel mondo dei giornali italiani. L’operazione, resa nota oggi 19 dicembre 2025, segna l’inizio di un progetto ambizioso: costruire una piattaforma editoriale integrata interamente sostenuta da capitali italiani. Attraverso LMDV Capital, il suo ufficio per gli investimenti, Del Vecchio ha comprato il 30% de Il Giornale, la testata storica nata nel 1974 grazie a Indro Montanelli. L’acquisto arriva dalla Tosinvest, società della famiglia Angelucci che aveva preso il controllo del quotidiano nel 2023. 🔗 Leggi su Cultweb.it

