Da Anquetil al ciclismo di oggi | viaggio nella storia con Beppe Conti

Tra memoria e attualità, tra grandi campioni e nuove prospettive: la nuova puntata di Bike Today accompagna gli appassionati di ciclismo in un viaggio affascinante attraverso la storia e il presente delle due ruote. Ospite d’eccezione è Beppe Conti, giornalista, scrittore e una delle firme più autorevoli del ciclismo italiano. Ai microfoni di Gian Luca Giardini, Conti racconta la genesi e i contenuti della sua nuova opera dedicata a Jacques Anquetil, il leggendario “Sultano”, primo dominatore moderno del Tour de France e figura chiave nella storia del ciclismo mondiale. Spazio anche al libro sul Tour de France, premiato dal CONI, e a una riflessione a tutto campo sulla stagione appena conclusa e su quella che verrà, con uno sguardo lucido e competente sul ciclismo italiano e internazionale, tra nuovi protagonisti, grandi ritorni e prospettive future. 🔗 Leggi su Oasport.it

