Cyber Vendetta | un cortometraggio contro il bullismo digitale | FOTO

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
Immagine generica

Il linguaggio universale del cinema incontra le nuove generazioni per affrontare uno dei temi più delicati e attuali del nostro tempo: il cyberbullismo. È nato così “Cyber Vendetta”, un cortometraggio che vede protagonisti 36 ragazze e ragazzi provenienti da dodici istituti scolastici del. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Leggi anche: Allarmi cyber, 80 attacchi al giorno contro l’Italia. Serve più difesa digitale

Leggi anche: Ascolto ed educazione nell'era digitale: al via il progetto Cyber

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Barista ucciso fuori dal locale, l'omicidio in un video: il killer con la sigaretta in mano, la donna che si dispera. «Ammazzato per...; RAI 5 * “RIO LOBO” – 16/12 (21.20) : «L’ULTIMO WESTERN DI HOWARD HAWKS CON JOHN WAYNE, LA STORIA DI UN COLONNELLO CHE CERCA VENDETTA DOPO UN TRADIMENTO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING).

Cyberbully short film edp final project

Video Cyberbully short film edp final project

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.