Cva di Sant’Erminio Parte il restyling | Progetto ambizioso Socialità al centro

Il Cva di Sant’Erminio si prepara a un importante restyling, un progetto ambizioso che mette al centro socialità e comunità. Con il via libera della Giunta al piano di fattibilità tecnico-economica, si avvia un intervento di restauro e risanamento conservativo, volto a valorizzare e rilanciare questa storica struttura, rendendola nuovamente un punto di riferimento per tutta la comunità.

Si annuncia un restyling a vasto raggio per il Cva di Sant'Erminio. Dalla Giunta è arrivato infatti il disco verde per il progetto di fattibilità tecnico-economica per il restauro e il risanamento conservativo della struttura. Sono previsti il rifacimento delle coperture con l'inserimento della coibentazione, la sostituzione degli infissi e la realizzazione di un cappotto termico esterno per un ammontare complessivo di 300mila euro. "Le risorse sono quelle di Agenda Urbana - ricorda l'assessore ai lavori pubblici Francesco Zuccherini –. Questo è il primo intervento realizzato nell'ambito di questa linea di finanziamento al servizio di azioni finalizzate allo sviluppo urbano sostenibile.

