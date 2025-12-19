Cutroni Zodda in crescita l' attività della Chirurgia Generale

Nel 2025, l’Unità di Chirurgia Generale dell’ospedale “Nuovo Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto ha registrato una crescita significativa, in particolare dopo la riattivazione del Pronto Soccorso il 1° agosto. Questa ripresa ha rafforzato l’attività assistenziale e chirurgica, confermando l’impegno dell’ospedale nel garantire servizi di qualità e attenzione ai bisogni dei pazienti.

Nel corso del 2025 l' Unità di Chirurgia Generale dell'ospedale "Nuovo Cutroni Zodda" di Barcellona Pozzo di Gotto ha "registrato un significativo incremento dell'attività assistenziale e chirurgica, in particolare in seguito alla riattivazione del Pronto Soccorso, avvenuta il 1° agosto 2025". "I.

