Curve di Inter e Milan la pezza del potere | gli striscioni come simbolo della scalata criminale degli ultras

Le curve di Inter e Milan sono molto più di semplici spazi di passione calcistica: rappresentano un terreno di potere e riconoscimento. Gli striscioni e le pezze, simboli di appartenenza, nascondono spesso dinamiche oscure legate alla scalata criminale degli ultras. In questi ambienti, l’identificazione e il posizionamento all’interno dello stadio assumono un significato profondo, andando oltre il semplice tifo e rivelando un mondo complesso e spesso inquietante.

© Ilfattoquotidiano.it - Curve di Inter e Milan, la pezza del potere: gli striscioni come simbolo della scalata criminale degli ultras Striscione o pezza. Nel mondo ultras l'identificazione di un gruppo, il posizionamento all' interno dello stadio va ben oltre l'apparente colore del tifo per una squadra o per un'altra. C'è molto di più dietro, c'è un'espressione di potere e di controllo, di presenza sul territorio, di egemonia di un gruppo oltre il calcio. La pezza, dunque, è garante e simbolo anche di affari criminali. E la dimostrazione plastica la si è avuta nella storia breve delle due curve di Inter e Milan. L'inchiesta della Procura di Milano e le recenti motivazioni della sentenza di primo grado ne fanno un punto rilevante nel raccontare l'evoluzione del potere sia sul fronte della Curva Nord sia sul fronte della Curva Sud.

