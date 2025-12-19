Cucina italiana patrimonio Unesco | come il governo trasforma un riconoscimento culturale in propaganda

La cucina italiana, riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio immateriale dell’umanità, rappresenta un simbolo di tradizione e identità. Tuttavia, dietro il riconoscimento si sollevano dubbi sulla reale volontà di tutela e valorizzazione, spesso sostituita da strategie di propaganda politica. Un patrimonio che rischia di essere ridotto a mera immagine, lontano dalla sua autentica essenza e dal suo valore culturale profondo.

Ormai l'abbiamo letto dappertutto. Il 10 dicembre 2025, a Nuova Delhi, il Comitato intergovernativo dell'Unesco ha iscritto la cucina italiana nella Lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Nei documenti ufficiali dell'organizzazione il perimetro è esplicito: pratiche sociali, saperi trasmessi tra generazioni, rituali quotidiani legati ai territori e alle stagioni. Una definizione che richiama comunità, relazioni e trasmissione culturale, non prodotti o marchi. Poche ore dopo, la comunicazione del governo ha suonato la grancassa. Il riconoscimento è diventato "vittoria nazionale", consacrazione identitaria, strumento di promozione del made in Italy.

