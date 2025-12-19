Cucciolo salva giovane mamma a Vestone | Leone segno del destino Abbaiava ho visto l’auto del dirupo e una gamba spuntare da sotto

In un istante che pareva segnato dal destino, un cucciolo ha salvato una giovane mamma a Vestone. Tra abbaiare e sguardi attenti, ha attirato l’attenzione sulla scena di un’auto finita nel dirupo, con una gamba che spuntava da sotto. Un miracolo che ricorda come, a volte, la fortuna o il fato possano intervenire nei momenti più inaspettati.

Vestone (Brescia) – “Sarà stata la provvidenza, o Gesù, o il Natale, o forse la fortuna. Insomma la chiami come vuole. Io comunque ringrazio il Signore per la possibilità che ho avuto di salvare una vita”. Sono trascorse più di 24 ore, ma Fabrizio è ancora palpabilmente emozionato. Il suo cane, Leone, un cucciolo di setter inglese bianco e nero, l’altroieri ha scoperto un’automobilista gravemente ferita che si era ribaltata con l’auto in un dirupo, in un luogo lontano dal centro abitato e invisibile dalla soprastante Provinciale da cui era precipitata. Se non fosse stato per Leone la donna avrebbe avuto il destino segnato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

