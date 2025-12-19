Cuccioli venduti online illegalmente | sette maltipoo sequestrati nel Bolognese

Sei cuccioli di maltipoo sono stati sequestrati nel Bolognese in un’operazione congiunta delle forze dell’ordine e dei veterinari, evidenziando il problema crescente della vendita illegale di animali online. L’intervento ha portato alla scoperta di una rete di traffico che mette a rischio il benessere degli animali e la legalità del settore. Un episodio che riaccende l’attenzione sulla tutela dei cuccioli e sulla lotta contro il fenomeno del commercio illecito.

Sette cuccioli di maltipoo, incroci tra barboncino e maltese, sono stati sequestrati a Casalecchio di Reno durante un'operazione dei militari del nucleo carabinieri Cites di Bologna insieme al personale medico veterinario dell'Ausl di Bologna. I militari hanno agito contro il commercio illegale. Cuccioli di Maltipoo venduti illegalmente online: verranno accolti da famiglie selezionate - I cagnolini, di una razza meticcia tra il barboncino e il maltese erano, del tutto privi di documentazione che attestasse la loro lecita introduzione nel territorio nazionale: confiscati dai militari ...

I militari del Nucleo Carabinieri CITES di Bologna sequestrano sette cuccioli di Maltipoo - Un’operazione congiunta ha portato al sequestro di sette cuccioli di Maltipoo, meticci tra barboncino e maltese, che venivano venduti illegalmente online. sassuolo2000.it

Sequestrati sette cuccioli di maltipoo venduti illegalmente online - Sette cuccioli di maltipoo (meticci tra barboncino e maltese) sono stati sequestrati a seguito di un'operazione congiunta del nucleo carabinieri Cites di Bologna insieme a personale medico veterinario ... msn.com

I cuccioli sequestrati sono stati affidati a una struttura autorizzata #Bologna #cucciolicane #venditaillegale #RadioBruno #19dicembre x.com

I cuccioli sequestrati sono stati affidati a una struttura autorizzata - facebook.com facebook

