Cuccioli gettati in un cassonetto Il sindaco | Ferita la comunità

Un gesto ignobile che scuote la comunità di Montecatini Val di Cecina. Cinque cuccioli abbandonati in una cesta, lasciati nell’oscurità di una strada provinciale, come se fossero spazzatura. Un atto che infanga la sensibilità di tutti, suscitando dolore e indignazione. La speranza ora è che la solidarietà prevalga e che chi ha compiuto questo orribile gesto venga presto individuato.

MONTECATINI VALDICECINA Cinque cuccioli. Cinque vite piccolissime chiuse in una cesta recintata e gettate nell'oscurità di una provinciale accanto a un cassonetto, come se fossero scarti, come se la vita non valesse nulla. È una storia che stringe il cuore quella che arriva da Montecatini Valdicecina, dove la crudeltà umana ha mostrato il suo volto più buio, ma ha trovato sulla sua strada la luce della solidarietà. I cuccioli, appena due mesi di vita, sono stati ritrovati quasi per miracolo da un operaio del Comune, tra il capoluogo e la Bacchettona, in località Gabbretino, come detto accanto a una pattumiera.

