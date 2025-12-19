Il mercato online di cuccioli di Maltipoo illegali continua a preoccupare, con sette esemplari di questa razza meticcia tra barboncino e maltese sequestrati a Casalecchio di Reno. Questi piccoli cani, destinati a famiglie selezionate, rappresentano un esempio delle insidie legate alla vendita non regolamentata di animali, sottolineando l’importanza di affidarsi a canali ufficiali e di tutelare il benessere dei nostri amici a quattro zampe.

© Ilrestodelcarlino.it - Cuccioli di Maltipoo venduti illegalmente online: verranno accolti da famiglie selezionate

Casalecchio di Reno (Bologna), 19 dicembre 2025 - Sette cuccioli di Maltipoo, una razza di cani meticcia tra barboncino e maltese, venivano venduti illegalmente online. E’ questa la scoperta fatta dopo un'operazione congiunta tra i militari del Nucleo carabinieri Cites di Bologna e il personale medico veterinario dell'Ausl. L’operazione. Un'operazione che ha portato a sequestrare gli animali, nel comune di Casalecchio di Reno in provincia di Bologna, poiché risultati essere privi di qualsiasi documentazione che attestasse la loro lecita introduzione nel territorio nazionale da un Paese estero, in palese violazione della normativa vigente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Prato: scoperto allevamento abusivo di cani in una casa colonica. Cuccioli venduti online

Leggi anche: Grosseto, scoperto allevamento “fantasma” di Cocker Spaniel: cuccioli venduti di nascosto in un capannone

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

I militari del Nucleo Carabinieri CITES di Bologna sequestrano sette cuccioli di Maltipoo - Un’operazione congiunta ha portato al sequestro di sette cuccioli di Maltipoo, meticci tra barboncino e maltese, che venivano venduti illegalmente online. sassuolo2000.it

Cuccioli di labrador venduti illegalmente sul web - Il web come canale di vendita per dodici cuccioli di labrador retriever senza pedigree e senza microchip in attesa di compratori. torino.repubblica.it

I cuccioli di Maltipoo sono disponibili in allevamento. Se questo cucciolo ti piace, CHIAMA Lidia al 3355212368. acasadimirra.com/maltipoo #maltipooovers #dog #puppy #cute #eyes #pet #animal #petstagram #petsagram #dogsitting #dogsofinstagram #ilove - facebook.com facebook