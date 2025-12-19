Crystal Palace – KuPS 2-2 | la squadra di Glasner è costretta ad accontentarsi degli spareggi della Conference League

Il Crystal Palace di Glasner conclude la fase a gironi della Conference League con un pareggio 2-2 contro il KuPS, in una partita segnata dall’espulsione di un giocatore. La buona prestazione non basta a garantirgli la qualificazione diretta, costringendolo agli spareggi. Una notizia che cambia le prospettive della squadra inglese, ora chiamata a un nuovo impegno per sperare nel passaggio del turno.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Il Crystal Palace è stato costretto ad accontentarsi di un posto per gli spareggi nella Conference League dopo aver giocato un pareggio per 2-2 contro il KuPS in 10 uomini al Selhurst Park giovedì. Nonostante abbia introdotto tardivamente artisti del calibro di Jean-Philippe Mateta e Eddie Nketiah, Palace non è riuscito a trovare un modo per superare la difesa di KuPS finendo 10 ° nella classifica della fase di campionato. Il Palace va in vantaggio in modo sorprendente dopo soli cinque minuti dal cronometro quando Christantus Uche mette a segno un tiro sensazionale con l’esterno del piede nell’angolo in alto a sinistra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

