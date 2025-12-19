Crystal Palace – KuPS 2-2 | la squadra di Glasner è costretta ad accontentarsi degli spareggi della Conference League
Il Crystal Palace di Glasner conclude la fase a gironi della Conference League con un pareggio 2-2 contro il KuPS, in una partita segnata dall’espulsione di un giocatore. La buona prestazione non basta a garantirgli la qualificazione diretta, costringendolo agli spareggi. Una notizia che cambia le prospettive della squadra inglese, ora chiamata a un nuovo impegno per sperare nel passaggio del turno.
Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Il Crystal Palace è stato costretto ad accontentarsi di un posto per gli spareggi nella Conference League dopo aver giocato un pareggio per 2-2 contro il KuPS in 10 uomini al Selhurst Park giovedì. Nonostante abbia introdotto tardivamente artisti del calibro di Jean-Philippe Mateta e Eddie Nketiah, Palace non è riuscito a trovare un modo per superare la difesa di KuPS finendo 10 ° nella classifica della fase di campionato. Il Palace va in vantaggio in modo sorprendente dopo soli cinque minuti dal cronometro quando Christantus Uche mette a segno un tiro sensazionale con l’esterno del piede nell’angolo in alto a sinistra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Leggi anche: Crystal Palace-KuPS (Conference League, 18-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Leggi anche: Crystal Palace-KuPS (Conference League, 18-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Crystal Palace-KuPS, magia di Uche: sterzata e gol di 'trivela'. VIDEO - via e Selhurst Park applaude la meraviglia di Christantus Uche, 22enne nigeriano che segna il suo 2° gol stagionale col Crystal Palace ancora in Conference League. sport.sky.it
Pronostico Crystal Palace vs KuPS – 18 Dicembre 2025 - Si accende la UEFA Europa Conference League con l’atteso match tra Crystal Palace - news-sports.it
Pronostico Crystal Palace-Kups, tutto facile per gli inglesi? Le quote dicono... - Due sconfitte (la prima, imprevedibile, in casa contro l’Aek Larnaca e la seconda a Strasburgo) collocano il Crystal Palace, con 9 punti, al nono posto della classifica di Conference League. corrieredellosport.it
Joao Mario ai saluti dopo soli 29 minuti Il pressing del Crystal Palace si fa intenso per evitare minusvalenze. #Juve #Calciomercato #JoaoMario #Juventusnews24 - facebook.com facebook
Il #CrystalPalace vuole quel bianconero Fissato il prezzo per la cessione x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.