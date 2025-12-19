Crudeltà senza limiti L’ex fidanzata gli lacia il gatto e lui fa una cosa inimmaginabile

Quando Laura ha riaperto la porta di casa, pensava di trovare il suo gatto Green, affidato per qualche giorno all’ex fidanzato, ad attenderla come sempre. Invece si è trovata davanti una scena che non dimenticherà mai: sangue ovunque, silenzio assoluto e il suo gattino nascosto sopra uno scaffale, in fin di vita. Un’immagine devastante, che nessun proprietario di animali dovrebbe mai vedere. Nonostante la corsa disperata in clinica veterinaria, Green non ce l’ha fatta: è morto dopo giorni di agonia, per le percosse subite da chi avrebbe dovuto prendersene cura. Il motivo, secondo l’aggressore? «Gli ricordava troppo il suo ex». 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

