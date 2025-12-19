Crolla il tetto della cascina diroccata

Nella quiete dell’alba, un improvviso crollo ha sconvolto una cascina diroccata, provocando scompiglio e preoccupazione tra i residenti. La porzione di tetto in legno, ormai fragile e abbandonata da tempo, si è sgretolata sotto il peso del tempo e degli elementi. Un evento che ricorda l’importanza di manutenzione e attenzione ai beni storici, spesso vittime dell’incuria e del trascorrere degli anni.

Attimi di paura all'alba di ieri quando una porzione significativa del tetto in legno di una cascina diroccata è improvvisamente crollato. Erano circa le 5.45 quando un boato ha squarciato il silenzio di via Premoli a Massalengo, facendo scattare l'allarme. A cedere sono stati circa 150 metri quadrati di travi in legno, ciò che restava della copertura dell'edificio, già in parte messo in sicurezza nei mesi scorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi, giunti con un'autopompa e un'autoscala. La prima verifica ha escluso il coinvolgimento di persone. I pompieri hanno quindi provveduto a mettere in sicurezza l'area per scongiurare ulteriori cedimenti.

