Cristina Plevani lo sfogo dopo il Grande Fratello | ‘Mi sono sentita un contentino ma rifarei tutto’
Il ritorno al Grande Fratello 25 anni dopo. A venticinque anni dalla storica vittoria della prima edizione del Grande Fratello, Cristina Plevani è tornata nello studio del reality che l’ha resa famosa. Questa volta non come concorrente, ma come panelista, dopo il trionfo all’ Isola dei Famosi. Un ritorno simbolico, arrivato però in un’edizione segnata da ascolti deludenti: la finale del 18 dicembre è stata la meno vista nella storia del programma. Il post sfogo: “Mi sono proposta io”. Poche ore dopo la fine del GF, Cristina ha pubblicato un lungo post su Instagram, chiarendo un punto centrale: quel ruolo lo ha voluto lei. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
