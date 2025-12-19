Cristina Frazzica morta in kayak investitore patteggia condanna Navigava al triplo della velocità consentita
Una tragedia scuote Napoli: Cristina Frazzica perde la vita in un incidente in kayak, mentre un investitore patteggia una condanna per aver navigato al triplo della velocità consentita. Le indagini hanno rvelato che la barca del professionista napoletano viaggiava a velocità molto superiore ai limiti stabiliti, portando a conseguenze drammatiche nel giugno 2024.
Dalla consulenza è emerso che la barca del professionista napoletano andava al triplo della velocità consentita; l'incidente a Napoli nel giugno 2024. 🔗 Leggi su Fanpage.it
