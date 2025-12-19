Cristiano Ronaldo torna a catturare l'attenzione dei fan con una foto che mette in mostra il suo incredibile fisico. A 40 anni, il campione portoghese dimostra ancora una volta di essere un esempio di dedizione e forma perfetta. La scena, scattata subito dopo una sessione di sauna, evidenzia il suo impegno costante e la cura del suo corpo, ispirando milioni di follower in tutto il mondo.

© Today.it - Cristiano Ronaldo, la foto tutto muscoli conquista i fan: "Forma fisica pazzesca per avere 40 anni"

Cristiano Ronaldo infiamma ancora una volta i social. Il campione portoghese ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae in boxer, subito dopo una sessione di sauna. I muscoli sono tutti in bella mostra, tesi e definiti, a conferma di una condizione fisica che continua a. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Eterno Cristiano Ronaldo: a 40 anni ‘replica’ in Arabia il gol in rovesciata di Juve-Real Madrid

Leggi anche: Novak Djokovic non pensa al ritiro: “Vedere LeBron James e Cristiano Ronaldo giocare fino ai 40 anni è motivante”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

CR7 nel prossimo capitolo di Fast & Furious?; Cristiano Ronaldo in Fast & Furious? L’indizio social di Vin Diesel: “Abbiamo scritto un…; Ronaldo attore nel prossimo Fast & Furious? L'indizio social di Vin Diesel; Cristiano Ronaldo in Fast & Furious: Vin Diesel ha studiato un ruolo per lui a Hollywood.

Cristiano Ronaldo, la foto con il figlio Junior: sfida di muscoli - Ad attirare l’attenzione negli ultimi giorni, però, c’è anche per il legame speciale con il ... 105.net

Ronaldo Fast & Furious: arriva l'annuncio di Vin Diesel - A confermarlo è Vin Diesel, volto simbolo di "Fast & ... tuttojuve.com

Cristiano Ronaldo e Georgina si sposano: il “Sì” è social - Georgina Rodriguez ha pubblicato su Instagram un’immagine con le mani intrecciate a quelle di Cristiano Ronaldo, ... 105.net

Cristiano Ronaldo via IG. x.com

, ' - Man Utd's Bruno Fernandes names his dream five-a-side team, including Cristiano Ronaldo, Paul Pogba, and a surprise Serie A legend. See the full lineup.... - facebook.com facebook