Cristian Donzello 16enne morto in moto durante una gara di velocità | tre persone a processo

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei guai un 23enne di Seregno, con l'accusa di omicidio stradale, e altri due per violazione dell'articolo 9 bis del codice della strada. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Incidente sulla Cristoforo Colombo, l'incidente durante una gara di velocità: morta una 20enne, tre i feriti. «In fuga l'altro veicolo coinvolto»

Leggi anche: Incidente sulla Cristoforo Colombo durante una gara di velocità tra due auto: Beatrice Bellucci muore a 20 anni, tre i feriti

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Morto alla gara di moto clandestina. Tre richieste di rinvio a giudizio; Biassono, chiesto il rinvio a giudizio per la gara di moto clandestina costata la vita a Cristian Donzello; Morto nella gara in moto, chiesto il rinvio a giudizio per un giovane di Casatenovo; Biassono chiesto il rinvio a giudizio per la gara di moto clandestina costata la vita a un 16enne.

cristian donzello 16enne mortoMorto alla gara di moto clandestina. Tre richieste di rinvio a giudizio - Biassono, il drammatico incidente costato la vita al 16enne Cristian Donzello risale al 12 marzo 2023. msn.com

cristian donzello 16enne mortoMotociclista morto in una gara clandestina: tre richieste di rinvio a giudizio - A Biassono, 12 marzo 2023, il 16enne Cristian Donzello perse la vita schiantandosi sulla sua moto contro l’auto di un giovane che stava cercando posteggio per l’auto. msn.com

cristian donzello 16enne mortoBiassono, chiesto il rinvio a giudizio per la gara di moto clandestina costata la vita a Cristian Donzello - Dei 6 imputati, 3 andranno a processo, per uno è stata disposta l'archiviazione, mentre altri 2 verranno valutati separatamente dalla Procura per i minorenni ... msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.