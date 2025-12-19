La crisi della Fiorentina si fa sentire forte tra i tifosi, che annunciano una protesta silenziosa per domenica: spalti vuoti per 20 minuti. La squadra, penultima in classifica con 12 sconfitte su 23 partite, sembra incapace di trovare una via d’uscita. La situazione si fa sempre più critica, alimentando preoccupazioni e delusione tra i supporter viola.

© Lanazione.it - Crisi Fiorentina, la protesta dei tifosi. "Domenica spalti vuoti per 20 minuti"

Firenze, 19 dicembre 2025 – Sempre più giù, in fondo al baratro. La Fiorentina è incapace di reagire e a Losanna è arrivata la dodicesima sconfitta stagionale sulle ventitre gare disputate. I circa mille tifosi al seguito della squadra in Svizzera hanno già cominciato ad alzare il tono della protesta. Cori, fischi, fumogeni e petardi verso la squadra al termine della partita. Nei primi minuti di gioco un lungo doppio striscione dal significato eloquente. "Questa città merita rispetto, onorate quel giglio cucito sul petto!". FOTOCRONACHE GERMOGLI Appello caduto nel vuoto, perché a Losanna (contro un avversario modestissimo) la squadra di Vanoli non ha fatto un tiro in porta degno di questo nome. 🔗 Leggi su Lanazione.it

