Cremona truffato da finti carabinieri per 17mila euro | due uomini denunciati

19 dicembre 2025

Cremona, 19 dicembre 2025 – Via dal conto 17mila euro nel giro di poche ore. Sono due uomini, 21 e 48 anni, gli autori della truffa del finto carabiniere andata a segno a Cremona. I Carabinieri di Cremona hanno denunciato i due, con precedenti di polizia a carico e residenti fuori regione. La vittima, un cremonese, ha denunciato di avere ricevuto sul telefono un messaggio da un mittente che sembrava essere una nota società che si occupa di gestire i pagamenti digitali, nel quale era indicata una transazione di alcune migliaia di euro che non aveva effettuato ed era stato invitato a contattare un numero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

