Cremona, 19 dicembre 2025 – Via dal conto 17mila euro nel giro di poche ore. Sono due uomini, 21 e 48 anni, gli autori della truffa del finto carabiniere andata a segno a Cremona. I Carabinieri di Cremona hanno denunciato i due, con precedenti di polizia a carico e residenti fuori regione. La vittima, un cremonese, ha denunciato di avere ricevuto sul telefono un messaggio da un mittente che sembrava essere una nota società che si occupa di gestire i pagamenti digitali, nel quale era indicata una transazione di alcune migliaia di euro che non aveva effettuato ed era stato invitato a contattare un numero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cremona, truffato da finti carabinieri per 17mila euro: due uomini denunciati

Leggi anche: Cremona, truffa dello specchietto ad anziani: finti carabinieri rubano gioielli per 10mila euro

Leggi anche: Borse rubate a due ragazze, Carabinieri rintracciano due uomini con la refurtiva: denunciati per ricettazione

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Truffa dei finti tecnici: «Ecco come difendersi»; Tentativo di truffa a Casorate, la badante ferma i finti carabinieri; Romanengo, truffa del finto maresciallo: anziana derubata di migliaia di euro in gioielli; Finti carabinieri ancora in azione | rubati 20mila euro a una coppia di anziani.

Cremona, truffato da finti carabinieri per 17mila euro: due uomini denunciati - Sono due uomini, 21 e 48 anni, gli autori della truffa del finto carabiniere andata a segno a Cremona. ilgiorno.it