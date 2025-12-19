Cremona truffato da finti carabinieri per 17mila euro | due uomini denunciati
Cremona, 19 dicembre 2025 – Via dal conto 17mila euro nel giro di poche ore. Sono due uomini, 21 e 48 anni, gli autori della truffa del finto carabiniere andata a segno a Cremona. I Carabinieri di Cremona hanno denunciato i due, con precedenti di polizia a carico e residenti fuori regione. La vittima, un cremonese, ha denunciato di avere ricevuto sul telefono un messaggio da un mittente che sembrava essere una nota società che si occupa di gestire i pagamenti digitali, nel quale era indicata una transazione di alcune migliaia di euro che non aveva effettuato ed era stato invitato a contattare un numero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Cremona, truffa dello specchietto ad anziani: finti carabinieri rubano gioielli per 10mila euro
Leggi anche: Borse rubate a due ragazze, Carabinieri rintracciano due uomini con la refurtiva: denunciati per ricettazione
Truffa dei finti tecnici: «Ecco come difendersi»; Tentativo di truffa a Casorate, la badante ferma i finti carabinieri; Romanengo, truffa del finto maresciallo: anziana derubata di migliaia di euro in gioielli; Finti carabinieri ancora in azione | rubati 20mila euro a una coppia di anziani.
Cremona, truffato da finti carabinieri per 17mila euro: due uomini denunciati - Sono due uomini, 21 e 48 anni, gli autori della truffa del finto carabiniere andata a segno a Cremona. ilgiorno.it
Truffato per 17mila euro da - I Carabinieri di Cremona hanno denunciato ieri pomeriggio per truffa due uomini di 21 e 48 anni, residenti fuori regione, con precedenti di polizia a carico. cremonaoggi.it
Truffa dei finti tecnici: «Ecco come difendersi» - E ribadire ai cittadini di tenere alta l’ attenzione contro le truffe architettate da malfattori che si presentano a casa fingendosi tecnici di Padania Acque è ... laprovinciacr.it
Domani alle 18,15, alle piscine comunali di Cremona di Piazzale Atleti Azzurri d’Italia, si terrà l’inaugurazione della nuova area fitness. Interverranno il sindaco Andrea Virgilio, l’assessore allo Sport Luca Zanacchi... Leggi tutto - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.