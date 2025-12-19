Covid rivolta in carcere Condannati 51 imputati ma il reato è meno grave

Un maxi-processo ha portato alla condanna di 51 imputati e all'assoluzione di 17, per la devastazione avvenuta nel carcere di Torre del Gallo a Pavia. Nonostante le condanne, il reato contestato risulta essere meno grave di quanto inizialmente ipotizzato. La vicenda ha acceso nuovamente i riflettori sulle tensioni e le criticità all’interno del sistema penitenziario italiano.

Il maxi-processo per la devastazione nel carcere di Torre del Gallo a Pavia si è concluso con 51 condanne e 17 assoluzioni. In particolare, il Collegio del tribunale di Pavia composto dal presidente Fabio Lambertucci e dai giudici Valentina Nevoso e Vincenzo Giordano ha sentenziato condanne per quattro imputati a tre anni di reclusione per danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, mentre altri 47 imputati sono stati condannati a due anni e otto mesi di reclusione per il reato di danneggiamento. Nel corso della requisitoria, l'accusa aveva chiesto 55 condanne e 13 assoluzioni, con richieste di condanna che andavano da cinque anni e quattro mesi fino a un massimo di dieci anni e otto mesi. Leggi anche: Rivolta nel carcere minorile di Bari: sei condannati Leggi anche: Rivolta in carcere a Como e un tentativo di fuga: 4 feriti, grave un detenuto

Rivolta in carcere a Pavia, arrivano 51 condanne - Si chiude con 51 condanne, ma con pene ridotte e reati derubricati, e 17 assoluzioni il maxi processo per la rivolta scoppiata l’8 marzo 2020 nel penitenziario di Torre del Gallo a Pavia, duran ... laprovinciapavese.gelocal.it

La rivolta e il rogo nel carcere di Pavia nel 2020: chiesta l’assoluzione per 13 dei 68 detenuti per insufficienza di prove - Pavia, 19 settembre 2025 – L’accusa ieri ha chiesto l’assoluzione per tredici imputati e la condanna per tutti gli altri, accusati a vario titolo di devastazione e, qualcuno, di resistenza a pubblico ... ilgiorno.it

