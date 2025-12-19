Costretta a un trapianto Il terribile annuncio che scuote la famiglia reale
La salute della principessa Mette-Marit di Norvegia desta crescente preoccupazione. La Casa reale norvegese ha reso noto che le condizioni della principessa ereditaria, affetta da anni da fibrosi polmonare cronica, hanno registrato un significativo peggioramento nelle ultime settimane. Secondo il comunicato ufficiale, gli ultimi accertamenti medici effettuati presso l’ ospedale universitario di Oslo hanno evidenziato un’ulteriore compromissione della funzionalità respiratoria, aggravando un quadro clinico già delicato. Alla luce di questi risultati, i medici hanno avviato una valutazione specialistica per un possibile trapianto di polmone, opzione che finora non era mai stata presa in considerazione in modo così concreto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
