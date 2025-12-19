Così usciamo dal governo! È scontro totale | Meloni trema

La notte al Senato segna un momento cruciale per il futuro del governo Meloni, tra scontri e tensioni accese. Le dinamiche si intensificano, e il rischio di un passo indietro si fa concreto, scuotendo gli equilibri politici e lasciando il paese in attesa di sviluppi determinanti.

La lunga notte al Senato si trasforma in un passaggio decisivo per gli equilibri del governo guidato da Giorgia Meloni. La discussione sulla manovra economica, già segnata da tempi stretti e tensioni crescenti, arriva a un punto di rottura quando esplode il contrasto frontale tra la Lega e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, esponente dello stesso partito ma ormai percepito da una parte del Carroccio come distante dalla linea politica voluta da Matteo Salvini. Manovra, l’ultimatum della Lega a Giorgetti. È negli uffici della commissione Bilancio, a tarda sera, che si consuma lo scontro più duro. 🔗 Leggi su Tvzap.it

