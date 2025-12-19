Così Trump rinvigorisce la sua presenza militare in America latina

Trump rafforza la presenza militare in America Latina, rispondendo alle tensioni regionali. Tuttavia, il suo discorso alla nazione non ha incluso un annuncio ufficiale di guerra al Venezuela, lasciando aperti diversi scenari e alimentando discussioni sul futuro delle relazioni nella regione.

Malgrado quanto previsto da Wilson Tucker, Trump non ha colto l’occasione del suo discorso alla nazione per annunciare formalmente la guerra al Venezuela. Ma intanto in risposta al suo ordine di “blocco” per le petroliere sanzionate in rotta da o per il Venezuela Maduro ha dato ordine alla flotta venezuelana di scortarle, e così tra martedì sera e mercoledì mattina diverse navi che trasportavano sottoprodotti petroliferi dal Venezuela hanno lasciato la costa orientale del paese, dirette verso l’Asia. Gesto simbolico, vista la tremenda sproporzione delle forze in campo. Intanto, però, a questa partita a scacchi si sta sviluppando una trama parallela di avvolgimento. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

