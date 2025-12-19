Cosa succede ora su Garlasco | il dna e l' ombra di una svolta clamorosa sul delitto

A Garlasco si fa strada una svolta decisiva nel caso del delitto, con l'analisi del DNA e nuove prospettive investigative. Dopo l'incidente probatorio, l'indagine su Andrea Sempio riparte dalle risultanze scientifiche e dai quesiti posti dalla procura. La giudice Daniela Garlaschelli ha concluso l'udienza, e ora gli esiti saranno trasmessi ai pubblici ministeri guidati dal procuratore Fabio Napoleone, aprendo nuovi scenari sul caso.

© Iltempo.it - Cosa succede ora su Garlasco: il dna e l'ombra di una svolta clamorosa sul delitto Chiuso l'incidente probatorio, l'indagine su Andrea Sempio guarda avanti. Si riparte proprio dagli esiti delle analisi scientifiche che la giudice Daniela Garlaschelli, davanti alla quale si è svolta l'ultima udienza, invierà ai pm guidati dal procuratore Fabio Napoleone che avevano posto i quesiti a cui la perita Denise Albani ha risposto col suo elaborato di una novantina di pagine. La riconducibilità del dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi al ramo paterno di Andrea Sempio ma anche le "criticità" di una traccia "parziale, mista e non consolidata" e il dubbio se quel materiale genetico sia da contatto o mediato da un oggetto finiscono dritti nel fascicolo dell'inchiesta sul delitto di Garlasco assieme agli altri elementi emersi sui reperti, a cominciare dalla spazzatura col dna di Alberto Stasi sulla cannuccia dell'Estathé.

Caso Garlasco, cosa succede ora: gli esiti dell'incidente probatorio su Sempio e il Dna - Si riparte proprio dagli esiti delle analisi scientifiche che la giudice Daniela Garlaschelli, davanti alla quale si ieri si è ... msn.com

Cos’è l’incidente probatorio e cosa succede oggi nel caso di Garlasco - La genetista della Polizia Scientifica Denise Albani presenta in aula i risultati del DNA Y trovato sotto le unghie della vittima e l ... famigliacristiana.it

