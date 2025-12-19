Cosa ha detto Putin nella conferenza stampa di fine anno

Durante la consueta conferenza stampa di fine anno, Vladimir Putin ha dichiarato che la Russia è disposta a negoziare sull’Ucraina, considerando le proposte avanzate per il 2024. L’evento, trasmesso in diretta e caratterizzato dalle risposte alle domande dei cittadini, ha offerto uno sguardo sulle intenzioni future del leader russo e sulla posizione di Mosca nel contesto internazionale.

© Lettera43.it - Cosa ha detto Putin nella conferenza stampa di fine anno Durante la tradizionale lunga conferenza stampa di fine anno trasmessa in tivù, in cui risponde anche alle domande dei cittadini, Vladimir Putin ha affermato che la Russia «è disponibile a negoziare sull' Ucraina basandosi sulle proposte del 2024 ». Lo zar ha anche ribadito che Kyiv «non ha mostrato alcuna volontà di fare concessioni territoriali ». Parlando del Donbass, il presidente russo ha detto che le autorità ucraine «si sono rifiutate di ritirare le loro truppe, hanno successivamente rifiutato di attuare gli Accordi di Istanbul e ora si rifiutano di risolvere pacificamente questo conflitto», bollando poi ironicamente Volodymyr Zelensky come un « attore di talento », visto il suo passato nella recitazione.

Putin: «Kiev ha iniziato la guerra e si rifiuta di farla finire con mezzi pacifici, le nostre forze avanzano e il nemico si sta ritirando» - La crescita economica della Russia negli ultimi tre anni ha raggiunto il 9,7%, un dato «molto piu alto rispetto all'Europa». ilmattino.it

Putin: «Kiev si rifiuta di porre fine alla guerra con mezzi pacifici, le nostre forze avanzano» - Il governo di Kiev «ha iniziato la guerra nell'est dell'Ucraina» nel 2022, e avrebbe dovuto lasciare «la popolazione libera di scegliere il proprio stile di vita in quella parte del Paese». ilmessaggero.it

GUARDA: Putin arriva alla conferenza stampa di fine anno con oltre 2,5 milioni di domande inviate...

