Corso Porta Nuova verso Milano-Cortina 2026 Ferrari | Un' opera che migliora l' accessibilità della città

Il cantiere di corso Porta Nuova a Verona si prepara a diventare un elemento chiave per le Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026. La Commissione consiliare ha visitato i lavori, evidenziando come questa opera rappresenti un miglioramento significativo dell’accessibilità cittadina, contribuendo a un futuro più inclusivo e funzionale per la città.

© Veronasera.it - Corso Porta Nuova verso Milano-Cortina 2026, Ferrari: «Un'opera che migliora l'accessibilità della città» Un sopralluogo ai cantieri di corso Porta Nuova ha permesso alla Commissione consiliare congiunta Terza e Quarta del Comune di Verona di fare il punto su uno degli interventi più rilevanti in corso in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Cede la fognatura, torna il cantiere in corso Porta Nuova: cambia la viabilità - Cantiere di Acque Veronesi per due giorni, il 9 e 10 dicembre, in corso Porta Nuova a Verona: le modifiche alla viabilità. veronaoggi.it

Si accascia sul volante con l'auto ancora in marcia: 74enne muore alla guida - Tragedia in Corso Porta Nuova: 74enne muore alla guida per un malore improvviso, inutili, purtroppo, i soccorsi. nordest24.it

Proseguono i lavori di riqualificazione di Corso Porta Nuova per migliorare accessibilità, sicurezza e mobilità in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi. Nuovi marciapiedi, banchine bus e piste ciclabili per rendere la città più inclusiva. #veronanetwork - facebook.com facebook

